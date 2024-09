Nel big match della 4^ di Premier, l’Arsenal si prende il derby andando a vincere in casa del Tottenham. Gli uomini di Arteta, senza Calafiori infortunato, la spuntano nel secondo tempo, grazie ad un grande stacco di testa ravvicinato di Gabriel, che non lascia scampo a Vicario. Con questo successo, Gunners ora 2^ in classifica a quota 10, a – 2 dal City capolista a punteggio pieno. I Gunners sono ora attesi giovedì in Champions a Bergamo dall’Atalanta

PREMIER, 4^ GIORNATA: I RISULTATI DEL SABATO - LA CLASSIFICA