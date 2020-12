Nello stesso giorno in cui Leao ha realizzato il gol più veloce della storia della Serie A (e d'Europa), in Inghilterra è stata messa a segno la doppietta più veloce della storia della Premier. Al nuovo primatista all time sono bastati appena 2 minuti e 51 secondi per segnare due volte. In classifica anche un attuale bomber della A. Dati Transfermarkt

LA CLASSIFICA DEI GOL PIÙ VELOCI DI SEMPRE IN EUROPA