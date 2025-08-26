Esplora tutte le offerte Sky
Premier League, i giocatori più giovani in gol: Ngumoha al 4° posto

classifica fotogallery
20 foto

Il giovane esterno offensivo del Liverpool, che ha deciso al 100' l'ultima giornata di Premier League contro il Newcastle, si è piazzato al 4° posto nella classifica dei calciatori più giovani ad aver segnato in Premier League. Il classe 2008 ha preso la posizione che fino a qualche ora fa era occupata da un allenatore di Serie A... e in classifica c'è anche un italiano! Di seguito la top 20 dei più giovani a segnare in Premier

NEWCASTLE-LIVERPOOL 2-3, HIGHLIGHTS

Dortmund, torna Chukwuemeka: firma fino al 2030

Calciomercato

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato Chukwuemeka: il centrocampista, che aveva già vestito...

220 foto

Udinese, ufficiale Buksa: 4 anni di contratto

Calciomercato

L'Udinese ha trovato il suo nuovo attaccante: ufficiale Buksa. Matic è un nuovo giocatore del...

132 foto

I più giovani a segnare in Premier: Ngumoha è 4°

classifica

Il giovane esterno offensivo del Liverpool, che ha deciso al 100' l'ultima giornata di Premier...

20 foto

Esordi dell'Inter: Chivu meglio di Conte e Inzaghi

Serie A

Gran esordio per Cristian Chivu che nella prima giornata di campionato ha battuto 5-0 il Torino...

18 foto

Chelsea in black, l'Aston Villa è "luminoso"

le divise

In Premier, Chelsea e Aston Villa optano per scelte praticamente opposte, per la terza maglia: i...

75 foto

    Aston Villa ko a Brentford: i risultati di Premier

    Premier League

    La seconda giornata di Premier League si è aperta venerdì con la goleada del Chelsea contro il...

    Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

    su sky sport

    Da oggi a lunedì 25 agosto in campo la Premier League con la seconda giornata e al via il secondo...

    Premier, risultati e highlights del sabato

    highlights

    La Premier League 2025/26 è iniziata: dopo il 4‑2 del Liverpool sul Bournemouth, anche il City...