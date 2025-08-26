Premier League, i giocatori più giovani in gol: Ngumoha al 4° posto
Il giovane esterno offensivo del Liverpool, che ha deciso al 100' l'ultima giornata di Premier League contro il Newcastle, si è piazzato al 4° posto nella classifica dei calciatori più giovani ad aver segnato in Premier League. Il classe 2008 ha preso la posizione che fino a qualche ora fa era occupata da un allenatore di Serie A... e in classifica c'è anche un italiano! Di seguito la top 20 dei più giovani a segnare in Premier
- Età: 18 anni e 17 giorni
- Data: 14/11/1998
- Partita: Liverpool-Leeds 1-3
- Età: 18 anni e 14 giorni
- Data: 07/05/2006
- Partita: Everton-West Bromwich 2-2
- Età: 18 anni e 12 giorni
- Data: 03/05/2010
- Partita: Wigan Athletic-Hull City 2-2
- Età: 18 anni e 11 giorni
- Data: 01/04/2006
- Partita: Manchester City-Middlesbrough 0-1
- Età: 17 anni, 11 mesi e 20 giorni
- Data: 15/11/2008
- Partita: Manchester United-Stoke City 5-0
- Età: 17 anni, 11 mesi e 8 giorni
- Data: 20/09/1997
- Partita: Everton-Barnsley 4-2
- Età: 17 anni, 11 mesi e 5 giorni
- Data: 20/02/1999
- Partita: Nottingham Forest-Chelsea 1-3
- Età: 17 anni, 10 mesi e 12 giorni
- Data: 20/10/2012
- Partita: Liverpool-Reading 1-0
- Età: 17 anni, 10 mesi e 5 giorni
- Data: 16/05/2021
- Partita: Everton-Sheffield 0-1
- Età: 17 anni, 8 mesi e 2 giorni
- Data: 23/11/2024
- Partita: Arsenal-Nottingham Forest 3-0
- Età: 17 anni, 7 mesi e 15 giorni
- Data: 16/12/2023
- Partita: Newcastle-Fulham 3-0
- Età: 17 anni, 7 mesi e 14 giorni
- Data: 05/04/2009
- Partita: Manchester United-Aston Villa 3-2
- Età: 17 anni, 6 mesi e 7 giorni
- Data: 09/04/1997
- Partita: Everton-Leicester 1-1
- Età: 17 anni, 5 mesi e 13 giorni
- Data: 05/09/1992
- Partita: Tottenham-Everton 2-1
- Età: 17 anni, 4 mesi e 22 giorni
- Data: 06/05/1997
- Partita: Wimbledon-Liverpool 2-1
- Età: 17 anni, 3 mesi e 21 giorni
- Data: 25/08/2004
- Partita: Arsenal-Blackburn 3-0
- Età: 16 anni, 11 mesi e 27 giorni
- Data: 25/08/2025
- Partita: Newcastle-Liverpool 2-3
- Età: 16 anni, 11 mesi e 25 giorni
- Data: 19/10/2002
- Partita: Everton-Arsenal 2-1
- Età: 16 anni, 11 mesi e 22 giorni
- Data: 26/12/2002
- Partita: Sunderland-Leeds 1-2
- Età: 16 anni,8 mesi e 27 giorni
- Data: 10/04/2005
- Partita: Everton-Crystal Palace 4-0