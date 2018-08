Per la prima volta nella sua carriera di allenatore Carlo Ancelotti affronterà il Milan da avversario. Succederà sabato 25 agosto allo stadio San Paolo di Napoli, dove alle ore 20:30 è in programma il match tra gli azzurri e i rossoneri valido per la seconda giornata di campionato. Il Napoli arriva alla gara dopo la convincente vittoria all’esordio in trasferta contro la Lazio, mentre il Milan scenderà in campo per la prima volta in Serie A, avendo dovuto saltare la prima giornata contro il Genoa a causa della tragedia del Ponte Morandi. Per la squadra di Ancelotti, dunque, tanta voglia di fare bella figura per la prima volta davanti al proprio pubblico in una sfida affascinante: lo sa bene l’allenatore azzurro, che ai microfoni di Dazn ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere la società del presidente De Laurentiis.