ROMA-ATALANTA (lunedì 27 agosto ore 20.30, diretta su Sky Sport Serie A HD, canale 202, e Sky Sport HD 251)

Esordio da tre punti per le avversarie all’Olimpico, Monday Night da non perdere tra i giallorossi fatali al Toro e i bergamaschi devastanti contro il neopromosso Frosinone. Impegno che intervalla la doppia sfida al Copenaghen per l’Atalanta, bestia nera della Roma che nelle ultime 4 gare all’Olimpico non ha mai vinto contro i nerazzurri. Tre successi negli ultimi 6 confronti per la Dea, squadra che non festeggia due volte nei primi 180’ in campionato dalla stagione 2008/09. Panchina numero 200 per Di Francesco da allenatore in A: l’avversaria affrontata più volte (11) è proprio l’Atalanta. Gara speciale per l’ex Cristante, inevitabile soffermarsi sugli scatenati Dzeko e Gomez: 3 reti nelle ultime 4 partite contro i bergamaschi per il bosniaco, 4 centri rifilati in A ai giallorossi per il Papu (solo al Chievo ne ha segnati di più, 5).