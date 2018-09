Torino-Napoli, tabù azzurro per Mazzarri

Domenica il pranzo è servito all’Olimpico di Torino tra i granata dell’ex Mazzarri e il Napoli, 2° della classe a -3 dalla Juve capolista. Napoli bloccato dalla Stella Rossa in Champions ma riemerso in Serie A contro la Fiorentina, tappe che precedono la difficile trasferta in Piemonte. Da 23 anni manca il pareggio quando è il Toro ad ospitare il match: accadde nel novembre 1995 (0-0), l’ultimo incrocio ha piuttosto premiato gli azzurri per 3-1. Napoli che ha vinto 9 delle ultime 11 sfide contro il Toro in Serie A, non è un caso infatti che i granata abbiano incassato reti a valanga dai campani (30 in 12 partite) dal loro ritorno nella massima serie nel 2012. Mazzarri sempre a segno in stagione nei secondi tempi, difficile però sfondare le linee nemiche: Ancelotti ha concesso solo 9 tiri in media a partita in stagione, meno di tutti. Se Belotti ha realizzato 4 gol in 6 incroci totali, il Gallo non è mai riuscito a trionfare contro gli azzurri. Ottimo bilancio nello scontro diretto per Mertens, Callejon è invece il giocatore che ha creato finora più occasioni (15) senza tuttavia andare a segno.