Ormai da tempo è uno dei più forti attaccanti al mondo. Questione di gol, di personalità, di vastità del repertorio. Gonzalo Higuain sta diventando un classico, con gli scarpini ben piantati nella modernità. Un campione esploso in culla e affermatosi sgomitando con i più grandi. Nel Milan ha riacceso la miccia delle sue inquietudini, ma anche le speranze del popolo rossonero. L’obiettivo Europa League è qualcosa più di una chance, quasi un dovere per questo Milan a trazione Higuain. Il problema da risolvere è quella solitudine dell’argentino in attacco che rischia di assumere fondersi con le atmosfere tristi del tango.

Batistuta: "Higuain maturo, sa fare tutto"

In attesa di Milan-Juventus- esclusiva Sky di domenica sera- nel nuovo episodio de “L’uomo della domenica” Giorgio Porrà pennella alla sua maniera il ritratto di Gonzalo Higuain, dai tempi in cui era il ragazzino pupillo di Daniel Passarella, il campione di Argentina ’78, fino agli ingaggi milionari di Real, Juve, Napoli e Milan, con un ampio repertorio delle sue migliori azioni e interviste ad autorevoli ospiti. “Lo reputo in assoluto tra i primi 5 goleador più bravi che ci siano nel mondo in questo momento.” sostiene Fabio Capello, che lo volle a Madrid, perché “Gonzalo è un ragazzo molto equilibrato, solido e strutturato dal punto di vista carattere” commenta Walter Veltroni. Il connazionale Gabriel Batistuta conferma che “la prima cosa è la maturità e lui ce l’ha: tutte le cose che possono capitare a un attaccante lui le ha già vissute. A me piace tanto, perché sa fare tutto.”

Il bomber argentino del Milan è il protagonista della quarta puntata de "L’Uomo della Domenica – Discorso su due piedi”, il programma scritto e condotto da Giorgio Porrà, questa settimana in trasferta nella suggestiva cornice del Museo Nazionale del Cinema di Torino. In onda sabato 10 novembre su Sky Sport (canale 251) alle 20.30, su Sky Sport Uno alle 21.30 e su Sky Sport Serie A alle 23.30, poi domenica 11, alle 12 su Sky Sport Uno, alle 13.30 su Sky Sport Serie A e alle 24.30 su Sky Sport Uno. La puntata è disponibile anche su Sky On Demand.