Conoscendo il tipo, si tratta di quel genere di tabù che non vede l’ora di sfatare. Cinque partite giocate a San Siro e mai nemmeno un gol. Non solo: mai nemmeno una vittoria. Impensabile, per uno come Cristiano Ronaldo. L’occasione per cancellare queste macchie dal suo curriculum arriva contro il Milan, che CR7 ha già fronteggiato al Meazza in tre occasioni, in carriera, rimediando solo delusioni.

Cancellato da Gattuso e Santon

La prima nel lontano 2005 quando, ventenne, uscì da San Siro sconfitto 1-0 e con il suo Manchester United fu eliminato dalla Champions ai quarti di finale. La possibilità di rifarsi contro i rossoneri arriva due anni più tardi, quando Cristiano Ronaldo sta vivendo la sua miglior stagione, la prima superando quota 10 gol in campionato. Ancora Milan-Manchester United, stavolta in semifinale e con il 3-2 dell’andata all’Old Trafford (con CR peraltro in gol) da difendere. A San Siro, però, Ronaldo conosce una delle serate più amare della sua carriera, con un 3-0 senza storia che elimina i Red Devils e il portoghese annullato sia sul piano tecnico che su quello della personalità dai duelli con Kakà e con Gattuso. Proprio quel Gattuso che adesso ritroverà sulla panchina dei rossoneri.

Altri due anni di meditazione sul tabù di San Siro e la maledizione si ripete nel 2009. Questa volta il Cristiano Ronaldo che atterra a Milano è il campione indiscusso dello United, che di lì a qualche mese non potrà trattenerlo davanti alla corte del Real Madrid. Sulla sua strada, adesso, c’è l’Inter di Mourinho, con lo Special One che decide a sorpresa di mettere sulle tracce del campione portoghese un giovane del vivaio interista, quel Davide Santon che ha da poco aggregato alla prima squadra e lanciato nel grande calcio. Per Santon, all'esordio in Europa, sarà una serata da ricordare, uno 0-0 in cui limita Ronaldo risultando tra i migliori; inutile dire che CR7 uscirà ancora una volta da San Siro a dir poco inverso.