Ancora un episodio di violenza tra ultras, appena poche ore dopo la morte di Daniele Belardinelli a Milano in seguito agli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli di Santo Stefano. Secondo quanto riportato dall'Ansa, che cita fonti di polizia, spintoni e pugni tra opposte tifoserie nell'area di servizio Chianti dell'A1 a Firenze hanno visto coinvolti supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman. E' stato lanciato anche un sasso che ha rotto il vetro di un terzo bus di ultras granata diretti a Roma per la partita con la Lazio, totalmente estranei alla rissa. Secondo quanto si apprende, non c'è nessun ferito. I bus degli ultras coinvolti si sono poi allontanati: quello dei bolognesi è stato intercettato dalla polstrada in A1 nell'Aretino. Sull'episodio sta indagando la Digos.

Salvini: "Tolleranza zero, in galera i deficienti"

Pronto il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!", ha scritto su Twitter. Salvini ha annunciato nei giorni scorsi un vertice tra tifoserie organizzate e società al Viminale per debellare la violenza negli stadi.