Come annunciato da Andrea Agnelli nel giorno dell'ultima partita stagionale giocata all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, la maglia di Andrea Barzagli avrà un posto importante nella storia della Juventus. Alla numero 15 del difensore campione del mondo è stato assegnato un posto nel museo della società bianconera e la stessa è stata consegnata in una particolare cerimonia. Ovviamente tra i presenti c'era Andrea Barzagli, che ha ricevuto nell'occasione una particolare sorpresa. A un certo punto, da dietro a un totem del museo, sono apparsi Buffon, Bonucci e Chiellini che, proprio insieme al numero 15, hanno formato per tanti anni quella BBBC entrata nella storia della Juventus.

I ricordi della BBBC

Tra risate e abbracci, la sorpresa è stata particolarmente gradita da Andrea Barzagli. Che, tra l'altro, ha ricevuto tanti complimenti dai suoi ex compagni di squadra. "Ma ho chiuso la carriera prima di Gigi”, ha sottolineato il difensore. “Uno dei miei segreti è stato proprio lui, lo devo ringraziare se la mia carriera è durata così a lungo”, ha risposto Buffon. Chiellini ha ricordato la giocata migliore di Barzagli: “Un intervento alla disperata con rischio di autogol in Italia-Inghilterra al Mondiale, riuscì a salvare la porta". Infine Bonucci: "Lo guardavo in allenamento e mi chiedevo come fosse possibile che un difensore riuscisse a intervenire senza entrare mai in scivolata, arrivando sempre prima sulla palla in maniera pulita".