Sono giorni decisivi per Maurizio Sarri. Festeggiata la conquista dell'Europa League vinta con il Chelsea a Baku nella finale contro l'Arsenal, per l'allenatore italiano sarà tempo di decifrare il suo futuro. A Londra è atteso nelle prossime ore l'arrivo dell'agente di Sarri, Fali Ramadani, che incontrerà Marina Granovskaia, plenipotenziaria di Abramovich per i Blues, con l'obiettivo di capire come liberare l'allenatore dalla società londinese. L'obiettivo è studiare una exit strategy che possa accontentare tutti, anche se la sensazione è che l'operazione possa essere più complicata dopo la conquista dell'Europa League di ieri. Non è infatti affatto da escludere che il Chelsea possa chiedere un indennizzo per lasciare partire Sarri, che ha due anni di contratto e ha manifestato più volte la volontà di parlare con la società per conoscere i piani del futuro a 360 gradi. "Al momento sono felice, ma dobbiamo esserlo in due, io e il club - ha spiegato dopo la vittoria dell'Europa League - ci sono valutazioni da fare e mi sembra normale che al termine di una stagione ci si confronti sui programmi". Dall'incontro in calendario a Londra con la presenza di Ramadani e della Granovskaia potrebbe arrivare la decisione finale sul futuro dell'allenatore.