Ronaldo centravanti del 4-3-3

La prima ipotesi, probabilmente la più semplice, è quella che vede Cristiano Ronaldo impiegato come centravanti all’interno di un 4-3-3. La soluzione è quella più ovvia per sollevare il campione lusitano da troppi compiti difensivi, richiedendo principalmente un attento posizionamento sulla costruzione bassa avversaria e poco campo da coprire in fase di non possesso. In fase d’attacco le immense qualità di CR7 sono potenzialmente in grado di soddisfare ogni richiesta tattica.

Il portoghese possiede un’amplissima varietà di movimenti da potere utilizzare in funzione delle esigenze della squadra. Ronaldo è capace di attaccare la profondità con tempi e movimenti precisissimi (qualità sfruttata davvero poco la passata stagione) ricevendo il pallone alle spalle della difesa e, in ogni caso, abbassando la linea arretrata avversaria. In aggiunta, la capacità di posizionarsi in area e finalizzare le rifiniture dei compagni è forse diventata con gli anni la qualità migliore di CR7. Infine, Ronaldo è perfettamente in grado di staccarsi delle difese avversarie, sostenere il palleggio della squadra e, in accordo coi principi di gioco di Sarri, aiutare la creazione di zone di superiorità posizionale.

Limitando lo sguardo ai giocatori adesso in rosa alla Juventus, un ipotetico tridente potrebbe essere completato da un giocatore capace di giocare negli half-spaces, come Dybala o lo stesso Bernardeschi e da un esterno più capace di fornire ampiezza, come Douglas Costa o Cuadrado. Nel calcio offensivo del tecnico toscano, orientato a ricercare rifiniture capaci di creare occasioni di ottima qualità, CR7 potrebbe davvero essere il centravanti ideale per ricchezza di movimenti e capacità di finalizzazione. L’unica incognita rimane la volontà di Ronaldo di ricoprire il ruolo con continuità. La storia al Real Madrid e la passata stagione alla Juventus raccontano che il portoghese ama avere accanto a sé un centravanti di ruolo, per potere avere maggiore libertà posizionale e non essere costretto a diventare il principale riferimento per tenere impegnati i centrali avversari e occupare l’area di rigore.

Ronaldo da esterno offensivo del 4-3-3

All’interno del 4-3-3 si può anche ipotizzare un impiego di Cristiano Ronaldo da esterno offensivo, sulla preferita fascia sinistra. Sebbene CR7 abbia caratteristiche molto diverse da quelle di Eden Hazard, si può provare a immaginare la Juve di Sarri traendo informazioni da alcuni tratti caratteristici del Chelsea della passata stagione. La tendenza del campione portoghese ad abbandonare la propria posizione, attaccando il centro del campo, potrebbe essere compensata nel sistema di Sarri, non già da un interscambio di posizione con il centravanti, come fatto nella Juve di Allegri con Mandzukic, ma da uno schieramento asimmetrico capace di occupare la fascia sinistra con la posizione avanzata del terzino sinistro e con i movimenti della mezzala.

In fase difensiva, per non costringere con continuità Ronaldo ad allinearsi con la mezzala in fase di non possesso, la Juve di Sarri potrebbe passare fluidamente, come il Chelsea dello scorso anno, dal 4-5-1 al 4-4-2. Per questo sulla fascia destra dovrebbe esserci un esterno capace di giocare, in fase difensiva, sulla linea dei centrocampisti, mentre nella posizione di centravanti, per equilibrare la squadra, potrebbe essere impiegato Dybala e la sua capacità di raccordare il gioco. L’attacco dell’area e della zona del secondo palo partendo dall’esterno da parte di Ronaldo potrebbe essere un’arma realizzativa devastante all’interno del calcio offensivo di Maurizio Sarri.

Ronaldo nel 4-3-1-2

Buona parte degli adattamenti posizionali e difensivi necessari a un impiego di Cristiano Ronaldo come esterno di un 4-3-3 potrebbero essere superflui se la Juventus adottasse come modulo di riferimento il 4-3-1-2 che Sarri ha impiegato con ottimi risultati ad Empoli e che ha regalato al tecnico toscano l’opportunità di sedere per la prima volta in carriera sulla panchina di una grande squadra. In genere il 4-3-1-2 richiede grossa mobilità alle due punte, che devono essere in grado di aprirsi sull’esterno per garantire ampiezza al gioco d’attacco, capaci di venire incontro a dialogare coi centrocampisti creando spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e di abbassare la difesa avversaria per creare spazi al gioco interno del trequartista.

In questo scenario CR7 potrebbe pertanto avere l’occasione di utilizzare tutti i suoi movimenti offensivi, alternando tagli dall’interno verso l’esterno a tagli opposti, dalla fascia verso il centro del campo; potrebbe attaccare la profondità e accorciare e dialogare coi centrocampisti. Il suo partner d’attacco dovrebbe essere in grado di coprire un’ampia gamma di movimenti offensivi e, anche in questo caso, Dybala ha, in potenza, tutte le qualità per ricoprire con profitto il ruolo. Infine, in fase di non possesso, i compiti di pressing degli attaccanti sarebbero piuttosto semplificati, limitandosi a orientare, generalmente verso l’esterno, la costruzione bassa avversaria, e il campo da coprire in fase difensiva non troppo eccessivo.

A completare il reparto offensivo potrebbe essere un trequartista capace, oltre che di dialogare con i centrocampisti, di attaccare gli spazi creati dai movimenti delle punte. In quest’ottica Aaron Ramsey potrebbe essere il nome giusto per occupare la posizione, e in alternativa Bernardeschi potrebbe trovare la collocazione giusta per avviare il suo processo di specializzazione invocato dallo stesso Sarri nella sua prime dichiarazione da allenatore bianconero.

La gamma delle ipotesi possibili potrebbe comprendere anche l’impiego di CR7 all’interno di un 4-2-3-1, ma, come sempre e come ha anche affermato Maurizio Sarri in conferenza stampa, sarà il campo a disegnare l’impiego più funzionale a esaltare le caratteristiche del suo giocatore migliore e più determinante. Si tratta di pazientare ancora un po’ di tempo, e con l’inizio del calcio giocato, finalmente, potremmo soddisfare tutte le nostre curiosità.