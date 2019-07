Dal futuro in maglia bianconera agli obiettivi personali e di squadra da raggiungere. Poi l’impatto avuto da Maurizio Sarri sull’universo juventino e l’arrivo di de Ligt. Tanti gli argomenti trattati da Leonardo Bonucci, intervenuto ai microfoni di JTV per una lunga intervista. Nonostante le voci di mercato, il suo futuro sarà ancora alla Juventus: "Questa è casa mia – ha detto Bonucci -, dopo la stagione al Milan sono tornato perché mi sento al posto giusto e so ciò che posso dare. Qui ogni anno c’è da migliorarsi, anche in questa stagione tutti miglioreremo. Personalmente punto a raggiungere ogni obiettivo con la squadra. Inoltre vorrei tornare ad essere quello di due anni fa: nelle ultime due stagioni potevo fare meglio e voglio tornare sui miei standard".

Il pensiero su Sarri

Bonucci ha poi parlato dell’arrivo di Maurizio Sarri, elogiando il lavoro del nuovo allenatore: "Lavoriamo molto con il pallone e gli allenamenti sono aumentati di intensità – ha spiegato il difensore -, facciamo molte poche pause. In questo modo dobbiamo sempre essere pronti all’esercizio successivo e rimaniamo concentrati al massimo. Mi hanno colpito le idee di Sarri: quando le vedi da fuori ti fai un’idea, ma dall’interno capisci l’intelligenza di un allenatore che ha portato delle idee nuove. Dobbiamo seguire le sue idee, perché sarà una stagione molto combattuta in quanto l’Inter ha puntato su uno dei migliori allenatori, mentre il Napoli continua a crescere. Anche in Europa le grandi squadre continuano a migliorare: ci sarà da dare battaglia e non vedo l’ora di iniziare".

Il ritorno di Buffon e l’arrivo di de Ligt

Infine un pensiero anche sul ritorno di un compagno di mille battaglie, Buffon, e sull’arrivo di un nuovo campione, de Ligt: "Quello di Gigi è un grande ritorno, sia in campo che fuori. All’interno dello spogliatoio aiuterà tutti a capire cosa sia la Juventus. Quando si porta questa maglia lui è l’esempio da seguire. De Ligt? In questo momento è il giovane migliore al mondo – ha concluso Bonucci -, qui potrà crescere ancora, da parte nostra ha ricevuto un caloroso benvenuto. Lui, con Demiral e Rugani, sono giovani importanti che ci aiuteranno a conquistare ogni traguardo".