Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare , parla a fine gara a Dazn della sconfitta della squadra di Allegri battuta dall'Atalanta, un risultato che tiene in bilico la qualificazione in Champions fino a qualche settimana fa solidamente nelle mani dei rossoneri: "Vedendo le ultime gare è mancata l’attenzione giusta, inutile nascondersi, tutti ci prendiamo le nostre responsabilità , i tifosi meritano altro ma il destino è nelle nostre mani, prendiamo quanto di buono abbiamo visto nell’ultima mezz’ora, dobbiamo concentrarci per raggiungere questo traguardo perché veniamo da 10 mesi fatti bene e da un mese e mezzo in cui abbiamo un po’ stonato".

"I tifosi hanno il diritto di contestare"

Inevitabile parlare di futuro anche per il ds: "Io non ho avuto nessun segnale dalla società, mi concentro sul lavoro perché se raggiungiamo il nostro obiettivo abbiamo fatto un grande lavoro, tutto il resto fa parte del mestiere, comprese le speculazioni e se stai a questi livelli devi saper reggere la pressione, è importante ciò che dobbiamo fare, mantenere la calma e la testa giusta per affrontare queste due ultime gare - spiega - I tifosi hanno il diritto di contestare, in questo momento il problema è un po’ mentale, abbiamo perso un po’ di tranquillità che avevamo nei mesi scorsi, da quando siamo usciti dalla lotta per il primo posto, questo un po’ ci ha tolto qualcosa e per questo dobbiamo tenere la mente fredda, accettare le critiche ma saper anche reagire perché in queste due gare dobbiamo raggiungere un obiettivo che ci porta avanti per il futuro". Infine: "Abbiamo analizzato insieme al mister un po’ questo andamento dell'ultimo periodo, abbiamo parlato con i ragazzi e detto che tutto ciò che gira intorno a noi non ci deve togliere energie e che dalle parole dobbiamo passare ai fatti, domenica abbiamo un match point importante e forse andare anche qualche giorno prima insieme tutti in ritiro potrebbe essere utile".