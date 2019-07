Il pareggio 3-3 in amichevole contro la selezione del campionato coreano ha segnato l’ultimo atto della tournée asiatica della Juventus, che si è conclusa dopo una settimana dall’arrivo a Singapore. I bianconeri, appena dopo il match di Seul contro le K-League Stars si sono infatti recati nell’aeroporto della Capitale, dove hanno preso un volo diretto per Torino. Nella mattinata di sabato, intorno alle 9, sono atterrati nello scalo di Caselle: tutto il gruppo è poi tornato a casa, concesso da Maurizio Sarri e il suo staff qualche giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì mattina, con la rosa che si riunirà invece nella serata di lunedì.

I prossimi impegni

Esperienza estiva in Asia conclusa, dunque, per la Juventus, che, dal 21 luglio in poi, ha affrontato tre amichevoli, due delle quali valevoli per la International Champions Cup. Sconfitta 3-2 a Singapore contro il Tottenham, vittoria ai rigori contro l’Inter a Nanchino e, come detto, pareggio 3-3 a Seul contro le K-League Stars. Il quadro delle sfide pre-campionato non è però ancora concluso per Cristiano Ronaldo e compagni, che il 10 agosto prenderanno parte all’ultimo atto della ICC 2019. A Stoccolma, nella Friends Arena, i bianconeri sfideranno infatti l’agguerrito Atletico Madrid, reduce dalla eclatante vittoria per 7-3 contro i rivali cittadini del Real Madrid. Dal termine del match, resteranno due sole settimane di lavoro prima dell’inizio della Serie A: la prima giornata di campionato è fissata per il 24 agosto.