Juve-Triestina, minuto numero 62. Dopo un'ora di prova generale del 433 che potrebbe sfidare il Parma nella prima di campionato, Martusciello (vice di Sarri assente a Trieste) opera i primi cambi nell'ultima amichevole estiva in programma… e nel caos generale si crea un curioso siparietto con quattro protagonisti bianconeri. Una delle prime sostituzioni riguarda Chiellini, che lascia il campo affidando a Dybala il ruolo di capitano. L'argentino (già protagonista con un super gol e un rigore sbagliato durante la partita) vede però, solo pochi istanti dopo, accendersi sul tabellone luminoso anche il suo numero. Fuori. E via la fascia dal braccio, passata al neo entrato Mandzukic. Il croato? Cerca Khedira, per insignirlo del prezioso simbolo, ma il tedesco rifiuta visto che anche lui, a breve, lascerà il campo. In tutto questo il gioco riparte velocemente lasciando proprio Mandzukic con la fascia ancora in mano, e un po' confuso sul da farsi. Un curioso siparietto sicuramente degno di una "squadra di capitani" come è la Juve.