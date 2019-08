Quando e a che ora si gioca Parma-Juventus?

La sfida tra Parma e Juventus si giocherà sabato 24 agosto alle 18 e inaugurerà la prima giornata del campionato di Serie A.

Dove è possibile guardare Parma-Juventus?

Parma-Juventus è un'esclusiva di Sky Sport. Partita in diretta dalle 18 su Sky Sport Serie A, canale 202 e prepartita al via alle 17 sullo stesso canale con Sky Calcio Live.

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Parma e Juventus si sono sfidate 48 volte nella loro storia in Serie A. Il bilancio sorride ai bianconeri con 22 vittorie, a fronte di 10 successi degli emiliani e 16 pareggi, con 85 reti della Juve e 50 del Parma. Al Tardini invece il parziale è in totale equilibrio: 7 vittorie per parte e 10 pareggi. Parità assoluta anche nelle reti realizzate: 25 per squadra. Situazione di perfetta alternanza anche negli ultimi sei incroci giocati in casa del Parma: i padroni di casa hanno vinto due partite, dopo non aver trovato il successo nelle precedenti sei (3N, 3P) con due vittorie della Juve e due pareggi. C'è però un dato da tenere in considerazione: nelle tre occasioni in cui le due squadre si sono affrontate all'esordio in campionato, a portare a casa la vittoria è stata la Juventus. Una scena maturata nelle annate 1990/91, 2011/12 e 2012/13. Quella della stagione 1990/91 resta per ora l'unica sconfitta interna del Parma quando gli emiliani hanno giocato in casa la prima partita stagionale in Serie A. Da allora sono arrivati tre successi e sette pareggi. Nelle ultime otto stagioni di Serie A, concluse con altrettanti scudetti in bacheca, invece la Juventus ha vinto per sette volte alla prima giornata: unica eccezione, la sconfitta interna contro l’Udinese nel 2015. L'ultima sfida tra le due formazioni in Emilia si è giocata quasi 12 mesi fa, l'1 settembre 2018: 2-1 per la Juventus, a segno con Mandzukic e Matuidi. Alla formazione di Roberto D'Aversa non era bastato il provvisorio pareggio di Gervinho.

Come arrivano alla partita Parma e Juventus?

La prima partita di campionato è sempre una grande incognita. Nel precampionato la Juventus non ha mai vinto nei tempi regolamentari contro gli avversari più blasonati, cedendo ad Atletico Madrid e Tottenham e vincendo solo ai rigori contro l'Inter. L'ultimo test giocato dai bianconeri resta quello di sabato scorso a Trieste, vinto 1-0 contro una formazione di Serie C. Il dato che non passa inosservato nell'estate di Chiellini e compagni è il numero di gol incassati nelle partite di cartello: tre dagli Spurs, due dai Colchoneros, uno dall'Inter e tre dal Team K League, selezione dei migliori giocatori del campionato coreano. Il Parma ha già disputato invece una partita ufficiale, in Coppa Italia contro il Venezia: vittoria per 3-1 con doppietta di Gervinho e centro di Iacoponi, intervallati dal temporaneo 2-1 ospite con Aramu su calcio di rigore. Nei test estivi, al netto delle goleade contro le rappresentative locali affrontate a Prato allo Stelvio, sede del ritiro, gli emiliani hanno ottenuto un pareggio per 2-2 contro i turchi del Trabzonspor, il ko per 2-0 contro gli inglesi del Burnley e la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Le maggiori attenzioni della prima partita del campionato di Serie A 2019/2020 non possono che essere concentrate su Cristiano Ronaldo. L'anno scorso, al Tardini, il portoghese aveva giocato la sua terza partita nel campionato italiano senza interrompere il digiuno di inizio stagione. I primi gol sarebbero arrivati una settimana dopo allo Stadium contro il Sassuolo. CR7, dopo aver saltato il test in famiglia di Villar Perosa e quello di Trieste, si prepara a tornare in campo dal 1'. Farà parte di un attacco che potrebbe vedere al centro Paulo Dybala, protagonista di un'estate ricca di voci di calciomercato e in lizza per una maglia da titolare. In ballottaggio con lui c'è il connazionale Gonzalo Higuain, tornato alla Juventus dopo i prestiti a Milan e Chelsea e ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Nel Parma, occhio a Gervinho: l'ivoriano ha segnato tre gol contro la Juventus in Serie A. La squadra bianconera è la sua vittima preferita nel massimo campionato e l’unica contro cui ha segnato una doppietta con la maglia del Parma nel pareggio per 3-3 maturato a Torino nello scorso febbraio. Accanto a lui ci sarà Roberto Inglese, riscattato dal Napoli e chiamato a migliorare lo score dell'annata precedente, chiusa con 9 reti. Giornata speciale anche per Gigi Buffon, che tornerà nello stadio della squadra con cui ha giocato le sue prime 168 partite in Serie A.