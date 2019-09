Si chiama Francesca Costa ed è la mamma di Nicolò Zaniolo. La si vede tutti i giorni a Trigoria prima e dopo l’allenamento per accompagnare il giocatore della Roma agli allenamenti. Una presenza costante anche allo stadio, dove però nell'ultimo derby è stata vittima di insulti: "Ci siamo fatti delle risate, ero con mio marito in tribuna, poi con Nicolò abbiamo pensato 'hai visto cosa pensano della mamma?' Sono cose che non ci toccano. I tifosi vogliono cercare di turbarlo con queste cose, ma non ci riusciranno" ha detto Francesca Costa sulle pagine del Corriere dello Sport.

"I soldi e la fama non cambieranno Nicolò"

Una presenza costante quello della mamma per Zaniolo, che lo ha assistito nel corso dei suoi inizi di carriera: "Lo abbiamo accompagnato nel corso della maturazione e penso che i risultati si vedano. Soldi e fama non cambieranno Nicolò – ha continuato la mamma di Zaniolo – È lo stesso di prima, non è facile per un ragazzo di venti anni. Nicolò è felicissimo di giocare nella Roma, delle offerte concrete in estate non so nulla". Poi torna sulla questione Nazionale: "Per quello che so io è stato solamente un ritardo alla riunione tecnica. Se l'allenatore ha deciso di sanzionarlo, ci deve essere una ragione, non metto bocca in faccende che non mi riguardano".