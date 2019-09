Operazione nostalgia, amarcord giallorosso. Candela, Tonetto e Cassetti che blindano la difesa, Pizarro in regia, Perrotta e Taddei dietro a Totti. Nessuno scherzo: dalla Serie A alla Serie A, questa Roma si potrà ammirare di nuovo nel prossimo campionato di calcio a otto. L'iniziativa è stata lanciata proprio da Francesco, che tra le mosse da romanista libero ha deciso di organizzare la propria squadra e di iscriverla in A1. Se poi tra gli amici di sempre ci sono tantissimi ex campioni, è solo l'ingrediente in più che farà impazzire i tifosi e attirerà tutti i riflettori sulla disciplina.

Gli altri: Vucinic dalla panchina, l'allenatore è un ex osservatore del City



Oltre ai magnifici 7, l'unico non professionista della formazione sarà il portiere. Ma anche la panchina (per quanto sia un concetto molto più mobile nel calciotto) è da urlo: presenti anche Fabrizio Romondini e soprattutto Mirko Vucinic. Probabile che il montenegrino (tre scudetti e quasi 200 reti in carriera) farà regolare staffetta con il capitano. Ma quali siano le gerarchie della squadra allenata da Carlo Cancellieri (ex capo osservatore del Manchester City), è presto detto: buon calcio a tutti i 23 della 'Totti Sporting Club'.