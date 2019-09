Probabili formazioni di Inter-Lazio

C'è grande entusiasmo in casa Inter dopo la grande vittoria nel derby: nerazzurri primi e a punteggio pieno, attesi ora dall'esame Lazio. I biancocelesti hanno ritrovato la vittoria nell'ultimo turno contro il Parma, dopo aver perso consecutivamente contro Spal e Cluj (in Europa League). Simone Inzaghi cerca ora un risultato positivo a San Siro per dare continuità.

La probabile formazione dell'Inter

Antonio Conte dovrebbe apportare solo due cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Milan nel derby, entrambi a centrocampo. A destra dovrebbe rientrare Candreva al posto di D'Ambrosio, con Vecino che in mezzo potrebbe rilevare Barella. Per il resto confermati Brozovic, Sensi e Asamoah nella linea a cinque. In difesa dovrebbero esserci nuovamente Godin, de Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, così come in attacco dovrebbe essere ancora Lautaro Martinez il partner di Romelu Lukaku.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

La probabile formazione della Lazio

Simone Inzaghi riproporrà la coppia Correa-Immobile in avanti. A centrocampo confermati Milinkovic-Savic e Luis Alberto come mezzali, con Lulic a sinistra. A destra rientrerà Lazzari, mentre al centro ci sarà il ballottaggio Parolo-Lucas Leiva. In difesa Bastos pronto a rientrare a sinistra, con Acerbi confermato al centro. Luiz Felipe in ballottaggio con Vavro per l'altro posto da titolare davanti a Strakosha.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.