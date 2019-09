Inter-Lazio, orari e dove vedere la partita in tv

Da una parte chi non vuole fermare un percorso netto e punta a mantenere la vetta della classifica, dall'altra chi intende confermare di aver dimenticato lo scivolone di Cluj in Europa League e proseguire sulla scia della vittoria nell'ultimo turno di campionato. Inter-Lazio è la partita di cartello della quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale di stagione. Alla notte di San Siro le due squadre arrivano sull'onda di un doppio 2-0: quello inflitto da Lukaku e soci al Milan ha permesso all'Inter di vincere il terzo derby di fila, quello registrato dalla Lazio nella partita dell'Olimpico contro il Parma ha dato a Immobile e compagni la benzina necessaria per dimenticare le due sconfitte in quattro giorni tra Serie A (Spal) ed Europa League. All'incrocio, l'Inter arriva a punteggio pieno grazie alle vittorie su Lecce, Cagliari, Udinese e appunto Milan, ottenute incassando una sola rete, mentre la Lazio è a quota 7 in classifica: effetto dei successi su Sampdoria e Parma, del pareggio nel derby contro la Roma e della sconfitta di Ferrara. Fischio d'inizio alle 21.