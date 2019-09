La Juventus ha battuto la Spal e ora si prepara a vivere una settimana molto intensa, con l'impegno in Champions League contro il Bayer Leverkusen e il big match di campionato contro l'Inter. Ne ha parlato Juan Cuadrado in un'intervista esclusiva a Sky Sport: "Sicuramente l'Inter è una grandissima squadra, hanno tutto per essere lì. Dobbiamo continuare a battagliare per stare davanti, sicuramente la prossima partita sarà una battaglia bella da giocare. Speriamo di essere al 100% per questa sfida. Io terzino? Ho sempre fatto l'esterno, ma sono a disposizione dell'allenatore per dare il 100% alla squadra, ancora di più in questo momento d'emergenza. Cercherò di dare il mio meglio e fare bene la fase difensiva. Barzagli? L'ho già visto, abbiamo già parlato. Per lavorare sulla fase difensiva, una persona come lui con tanta esperienza, sicuramente ci aiuterà tantissimo".

"Peccato per il pari con l'Atletico, col Bayer come una finale"

Cuadrado poi parla della Champions League e del suo gol all'Atletico Madrid: "È stato un bellissimo gol, però poi c'era un po' di tristezza per aver pareggiato una partita che vincevamo 0-2. Dobbiamo raccogliere le cose positive che abbiamo fatto difronte a un avversario difficile. Bisogna stare tranquilli, stiamo facendo sempre meglio le cose che ci dice Sarri, arriveremo al 100%. Il Bayer Leverkusen? Ogni partita di Champions League è difficile, dobbiamo affrontarla con la consapevolezza giusta, come se fosse una finale. Scenderemo in campo con la voglia di fare risultato".