Parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società giallorossa contro le due giornate di squalifica inflitte al proprio allenatore: il portoghese, fermato solo per un turno, non sarà in panchina soltanto contro la Sampdoria

La Corte Sportiva di Appello ha parzialmente accolto il ricorso della Roma riducendo a una giornata la squalifica per l'allenatore Fonseca, espulso al termine della gara con il Cagliari (1-1) del 6 ottobre scorso. La Corte Sportiva ha dunque applicato il principio dell'automatismo della squalifica per l'allenatore espulso durante la gara, come era stato sancito martedì scorso dalla sentenza della Corte Federale di Appello. Fonseca, che si è presentato personalmente alla Corte Sportiva di Appello, era stato inizialmente squalificato per due giornate per "essersi, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avvicinato all'arbitro con fare minaccioso e aggressivo urlando diverse volte una frase irrispettosa" al termine della gara tra Roma e Cagliari. Adesso lo sconto: Fonseca non dirigerà la sua squadra dalla panchina solo per il prossimo impegno di campionato che vedrà i giallorossi affrontare al Ferraris la Sampdoria domenica 20 ottobre.

Confermata la squalifica a Tudor dell'Udinese

È stato invece respinto il ricorso presentato dall’Udinese in merito alla squalifica dell’allenatore Igor Tudor (rosso diretto contro la Fiorentina), fermato per una giornata "per aver contestato platealmente l'operato arbitrale entrando sul terreno di gioco, assumendo un atteggiamento irrispettoso". Un ricorso, quello della società bianconera, dall’esito quasi scontato: dopo il "buco" normativo che ha portato alla revoca della squalifica di Mazzarri (Torino) nelle settimane precedenti, il Giudice Sportivo e per essa anche la Corte Sportiva di Appello sono infatti chiamati a squalificare automaticamente per la gara successiva non solo tutti i calciatori ma anche tutti gli allenatori e i tesserati espulsi nel corso della gara. Tudor, dunque, non sarà in panchina nella gara tra Udinese e Torino.