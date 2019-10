13/20

L'avventura all'Inter di Stefano Pioli non durerà fino alla partita di ritorno, dove in panchina siede Stefano Vecchi per traghettare la squadra fino a fine stagione. Non arriverà la svolta, visto (anche) l'ennesimo ko contro i neroverdi, deciso da una doppietta di Iemmello. Siamo giunti all'ottava sfida tra Inter e Sassuolo in quatto anni di A, e il bilancio è quattro vittorie per parte.