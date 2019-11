Probabili formazioni di Fiorentina-Parma

Tanti assenti per D'Aversa, che però ritrova Scozzarella dopo la squalifica. Nella Fiorentina Vlahovic favorito per partire titolare in attacco nel tridente di Montella. La partita in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Serie A

La Fiorentina di Montella cerca continuità contro il Parma, che vuole tornare alla vittoria dopo l'ultimo ko e tentare il sorpasso proprio sulla viola, attualmente a +2 in classifica. Nell'ultima giornata è arrivata una vittoria per Chiesa&Co, 2-1 contro il Sassuolo grazie al gol di Milenkovic nel finale di partita. La Fiorentina ha perso l'ultima in casa contro la Lazio ma è reduce da due vittorie di fila e dallo 0-0 con cui ha fermato la Juve davanti al proprio pubblico. Per il Parma servono invece i tre punti che mancano da due turni. L'ultimo confronto tra le due squadre, lo scorso anno, fu una vittoria di misura dei gialloblù al Tardini.

Fiorentina, favorito Vlahovic in attacco



Nella formazione titolare di Montella la vera novità potrebbe essere Vlahovic al centro del tridente: il serbo non parte titolare dalla prima giornata di campionato (unica presenza dal 1' per lui). A sedersi in panchina dovrebbe dunque essere Boateng. Ribery è ancora squalificato dopo la spinta all'assistente dell'arbitro Guida nel match contro la Lazio, e alla lista si è aggiunto anche Pezzella, ammonito contro il Sassuolo. La sua assenza, pesante, dovrebbe essere colmata da Ranieri. Probabile rientro dal 1' anche per Badelj.

FIORENTINA (4-3-3) Probabile formazione: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Sottil, Vlahovic, Chiesa.

Parma, l'infermeria è piena

Sono tanti gli assenti per D'Aversa che dovrà ancora rinunciare ad alcuni dei suoi uomini chiave. Negli ultimi allenamenti Cornelius e Laurini hanno svolto lavoro differenziato. Solo terapie per Gagliolo e Inglese. Mentre Bruno Alves è tornato in gruppo ma non è ancora pronto per la completa attività agonistica. In mezzo ritorna dalla squalifica Scozzarella. Davanti spazio al tridente Kulusevski, Karamoh, Gervinho.

PARMA (4-3-3) Probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Karamoh, Gervinho.