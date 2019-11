Fiorentina-Parma 0-0: risultato in diretta LIVE

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Ghezzal. All. Montella

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. All. D'Aversa

Statistiche e curiosità

Fiorentina e Parma si affrontano per la 45^ volta in Serie A: bilancio a favore dei viola con 15 vittorie a 14. I pareggi sono 15.

Il trend però è a favore del Parma, che ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro la Fiorentina, tanti successi quanti nelle precedenti 19.

Il Parma ha pareggiato 15 partite contro la Fiorentina in Serie A, solo con la Juventus ha diviso più volte la posta in palio (16).

Il punteggio più frequente tra Fiorentina e Parma in Serie A è l’1-1, finale di nove incontri.

Fiorentina e Parma hanno pareggiato solo una delle ultime 15 gare di Serie A disputate al Franchi (2-2 nel 2013) - completano il parziale nove successi viola e cinque gialloblu.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite casalinghe contro il Parma in Serie A, dopo aver registrato solo tre clean sheet nelle precedenti 16.

I viola hanno vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A (1 pareggio e un ko), tanti successi quanti nelle precedenti 35 gare nella competizione (18 pareggi e 13 sconfitte).

Il Parma non ha segnato nell’ultima partita di campionato contro il Verona dopo aver realizzato sette gol nelle precedenti due partite, non rimane a secco di reti per due incontri consecutivi in Serie A da aprile contro Torino e Sassuolo.

Nessuna squadra ha concesso meno reti del Parma nell’ultima mezzora di gioco in questo campionato (due).

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa della Fiorentina (quattro) in questa Serie A; due sono stati messi a segno da Nikola Milenkovic, solo Edin Dzeko ne conta di più (tre).



Tra le squadre ad aver calciato più di un rigore in questa stagione nei Top-5 campionati europei solo il Parma (due) e il Montpellier (tre) non ne hanno trasformato nemmeno uno.