Thiago Motta, nel giorno del suo debutto da allenatore del Genoa, lo ha dimostrato: spesso la soluzione per vincere le partite è presente in panchina. Ma quali sono le squadre che utilizzano maggiormente i sostituti? Attraverso i dati del Cies, l'Osservatorio del Calcio, è stata stilata la classifica delle squadre di Serie A in base alla percentuale di minutaggio concessa ai giocatori, inizialmente in panchina, durante la partita. Questa la graduatoria finale

