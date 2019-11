Scongiurato l'intervento chirurgico al tendine dell'adduttore destro per Bryan Cristante, infortunatosi nel match contro la Sampdoria. Il centrocampista della Roma continuerà la terapia conservativa a Trigoria. Il suo rientro è previsto per i primi giorni di gennaio 2020

È arrivata una notizia positiva per Fonseca e la Roma. Bryan Cristante, dopo gli esami svolti nei giorni scorsi, non si dovrà operare al tendine dell'adduttore destro. Lo ha comunicato il Prof. Orava, esperto in questo tipo di infortuni. Sospiro di sollievo per la Roma che potrà dunque contare su giocatore prima del previsto rispetto ai tempi di recupero prospettati in caso di intervento chriurgico. Cristante continuerà la terapia riabilitativa a Trigoria e, verso dicembre, verrà valutato assieme al Prof. Orava lo stato dei progressi di Bryan. Se tutto andrà bene, potrebbe tornare in campo nei primi giorni di gennaio 2020. Il numero 4 giallorosso si era infortunato nella partita contro la Sampdoria dello scorso 20 ottobre.

Il punto sugli infortunati della Roma

Nella Roma stanno rientrando mano a mano gli altri infortunati. Mkhitaryan sta recuperando dalla lesione all'adduttore della gamba destra, ma serviranno ancora dei giorni per poterlo rivedere in campo, probabilmente dopo la sosta per le nazionali. La Roma spera di recuperare presto anche Pellegrini che sta lavorando a parte dopo la frattura del quinto metatarso del piede destro. Under e Perotti dopo i rispettivi infortuni sono stabilmente convocati da Fonseca e hanno recuperato. Anche Diawara è tornato da qualche giorno ad allenarsi in gruppo.