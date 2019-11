Probabili formazioni di Parma-Milan

Parma e Milan si incontrano dopo i pareggi della 13^ giornata, rispettivamente contro Bologna (gol beffa Dzemaili al 95' per la squadra di D'Aversa) e Napoli. Quella del Tardini sarà una delle tre gare in programma alle 15 di domenica 1° dicembre, in diretta esclusiva sui canali Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (Digitale terrestre).

Parma, torna Gervinho. Scozzarella out

D'Aversa ritrova Gervinho, che si era infortunato prima della sosta, nel corso della sfida con la Roma. L'ivoriano dovrebbe regolarmente scendere in campo dal 1' con Kulusevski e Sprocati. La seduta di allenamento del venerdì ha visto Cornelius lavorare con i compagni. Una buona notizia in mezzo a quelle riguardanti i tanti giocatori ancora fuori: lavoro differenziato per Scozzarella, terapie per Karamoh e lavoro differenziato e terapie per Roberto Inglese.

PARMA (4-3-3): probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati.

Milan, Paquetà potrebbe non giocare

Pioli a caccia della sua seconda vittoria da quando siede sulla panchina del Milan. Notizie non positive per Paquetà, che non è al cento per cento. I ballottaggi riguardano il ruolo di terzino sinistro, dove Conti è favorito su Calabria, e la mezzala destra: staffetta Kessié-Krunic. Bonaventura, reduce dal bel gol al Napoli, nel tridente con Suso e Piatek. Il polacco è in pole, Leao dovrebbe partire in panchina.

MILAN (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura.