Fiorentina-Roma, tutto quello che c'è da sapere

I viola per ritrovare il successo in campionato dopo 6 partite. I giallorossi per continuare la striscia positiva di 6 gare senza sconfitte. Fiorentina-Roma si giocherà al Franchi venerdì 20 dicembre alle ore 20.45. Partita in diretta su Sky Sport canale 251

Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Roma?

La partita fra Fiorentina e Roma è in programma venerdì 20 dicembre alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dove è possibile guardare Fiorentina-Roma?

Il match fra Fiorentina e Roma verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport sul canale 251 Sky Sport Serie A. Il commento sarà affidato a Trevisani e Adani, mentre a bordocampo ci saranno Assogna e Mangiante.

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

Fiorentina e Roma si sono affrontate 160 volte in Serie A, con 52 vittorie giallorosse, 48 successi viola e 60 pareggi. La Fiorentina inoltre è imbattuta nelle ultime tre partite di campionato con la Roma e non raggiungono le quattro gare consecutive dal 1994. Al Franchi le due squadre si sono affrontate 80 volte, di cui 33 successi viola, 15 vittorie giallorosse e 32 pareggi (in Serie A solamente l'Inter ha pareggiato più volte a Firenze). Nell'ultima partita giocata al Franchi tra le due squadre i viola hanno vinto in Coppa Italia per 7 a 1 sulla Roma allenata da Di Francesco.

Come arrivano alla partita Fiorentina e Roma?

La Fiorentina non vince in casa da quattro partite consecutive in Serie A, nel nostro campionato solo il Lecce (10) ha una striscia più lunga. Nell'ultima partita il pareggio contro l’Inter per la squadra di Montella è arrivato nei minuti finali grazie alla rete di Vlahovic. Fin qui i viola hanno ottenuto 17 punti in 16 partite, peggio avevano fatto solamente nella stagione 2001/2002 al termine della quale arrivò la retrocessione. Dall'altra parte la Roma ha vinto due delle ultime quattro trasferte in Serie A, tanti successi quanto nelle precedenti sette. In tutte le stagioni nelle quali i giallorossi hanno conquistato almeno 32 punti hanno poi chiuso il campionato nelle prime tre posizioni

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Protagonista della partita contro l'Inter è stato Vlahovic autore del gol del pareggio. Nei top 5 campionati europei tra gli attaccanti con almeno tre gol realizzati, solo Denkey del Nimes è più giovane del serbo. Inoltre l'attaccante viola, dall'11 ottobre giorno del suo primo gol in Serie A, è il giocatore della Fiorentina con più gol (3) e tiri nello specchio (11). Dall'altra parte Edin Dzeko ha segnato 6 gol nelle prime 16 partite di campionato, nello stesso periodo lo scorso anno ne aveva realizzati solamente due. Di queste sei reti, tre sono le reti realizzate dall'attaccante bosniaco di testa, nessun giocatore ha fatto meglio quest’anno. Dzeko è inoltre a soli tre gol dal diventare l'ottavo miglior marcatore all-time della Roma. Ex della partita infine saranno Nikola Kalinic e Jordan Veretout. Il croato ha giocato 68 partite con i viola segnando 27 reti, 69 invece le partite del francese nelle quali ha segnato 13 gol.