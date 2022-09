Nell'ultima partita di Nations League contro la Svizzera, con la Spagna ha esordito il giovane Nico Williams, classe 2002 dell'Athletic Bilbao e fratello di Inaki. Nel club basco giocano assieme, ma in nazionale hanno scelto strade diverse. Il maggiore ha infatti optato per la maglia del Ghana. Non è la prima volta che una coppia di fratelli sceglie patrie calcistiche diverse: tra gli altri casi anche due italiani, un ex milanista e un attuale juventino