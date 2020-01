Juve, meglio tridente o trequartista?

Il tridente

La sensazione è che il tridente Cristiano-Dybala-Higuain si potrà ancora vedere, ma a seconda del livello degli avversari. A Ronaldo non si può chiedere un tipo di gioco che lo porterebbe a perdere lucidità davanti, dove è letale. Così come Dybala ha caratteristiche diverse da quelle di un centrocampista puro.

Laboratorio Sarri

Alla Ramsey, che è in rampa di lancio dopo una prima parte di stagione difficile per via degli infortuni. Il 2020 porta in dote anche un nuovo Rabiot, in buona condizione fisica. Sarri lo sta rilanciando come interno a destra, così come sono in corso test per Bernardeschi mezzala ed Emre Can centrale, in attesa del jolly Bentancur, fermo ancora due giornate per squalifica. Sta tornando a tutta velocità Douglas Costa, potenziale trequartista. Perché poi se Sarri guarda al futuro, è quella la stella polare che gli indica la via.