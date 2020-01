1/21

L'Inter parte a mille all'ora, la Juve va a diesel e cresce nella ripresa. È questo, in sintesi, ciò che dice la classifica dei primi tempi di Serie A dopo 19 giornate. Non è un caso del resto che Conte ha lamentato una rosa corta che affatica eccessivamente a lungo andare i suoi giocatori: un calo nei secondi 45 minuti, combinato allo sprint bianconero nello stesso periodo di gioco, che ha riequilibrato la classifica reale del campionato. A fare la differenza finora, infatti, è proprio lo scontro diretto, deciso da un gol di Higuain all'80'. In questa graduatoria speciale, inoltre, non è strano che manchi dal podio la Lazio, dimostratasi travolgente proprio nell'ultima fase del match. Ecco come sarebbe la classifica considerando solo i primi tempi

