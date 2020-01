L’esterno di proprietà della Roma è rientrato in città dopo che è saltato lo scambio con l’Inter che coinvolgeva anche Politano. "Ora mi vado ad allenare. Deluso dalla trattativa saltata? Penso soltanto alla partita di domenica. Grazie a tutti" ha detto ai giornalisti che l’hanno accolto in aeroporto

Leonardo Spinazzola è rientrato a Roma. Il giocatore si era recato a Milano, per cominciare l’iter di visite mediche che avrebbero preceduto la firma del contratto, nell’operazione che lo avrebbe reso un nuovo calciatore dell’Inter. La trattativa, che coinvolgeva anche Politano, non è andata a buon fine. Così Spinazzola è tornato nella Capitale. In aeroporto ad attenderlo c’erano diversi giornalisti, a cui ha rilasciato queste brevi dichiarazioni: "Ora mi vado ad allenare. Deluso dalla trattativa saltata? Penso soltanto alla partita di domenica. Grazie a tutti".

Il problema nello scambio

Nonostante la Roma abbia anche provato a venire incontro all’Inter sull’obbligo di riscatto di Spinazzola legato alle presenze del giocatore e a cercare anche un compromesso sul minutaggio delle 15 presenze da collezionare per far scattare l’obbligo di riscatto, non è stato raggiunto un accordo per lo scambio Spinazzola-Politano, che quindi si è completamente bloccato.