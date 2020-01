19 gennaio 2020: Mancosu stoppa anche l'Inter

Il Lecce mette in difficoltà la Juventus e 85 giorni dopo (19 gennaio 2020) fa lo stesso contro l’Inter, l’altra candidata allo scudetto. Antonio Conte conosce bene lo stadio Via del Mare, conosce il calore del suo pubblico, essendo nato proprio a Lecce e avendo indossato da calciatore la maglia giallorossa. I nerazzurri faticano a trovare il gol, i bomber Lukaku e Lautaro Martinez restano a secco. A sorpresa è Bastoni a trovare il gol al 71’ con un colpo di testa. Ma la maledizione di Via del Mare si ripete, con le stesse identiche modalità. Proprio come successo con la Juventus, che era passata in vantaggio con Dybala, anche l’Inter passa in vantaggio ma viene acciuffata al 77’, esattamente dopo 6 minuti, proprio come successo ai bianconeri. E indovinate chi è il marcatore? Lo stesso che segnò il 26 ottobre 2019 contro la Juventus: Marco Mancosu. Una bellissima soddisfazione per il centrocampista sardo, nato a Cagliari il 22 agosto 1988: dopo il gol si commuove per l’emozione, la sua è una famiglia di calciatori e la rete è una questione di DNA. L’Inter viene stoppata sull’1-1 e perde due punti a Lecce, proprio come successo alla Juventus. La fortuna di Conte e Sarri è che a Lecce bisogna giocare una sola volta in campionato.