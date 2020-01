Probabili formazioni di Juve Parma

Comincia il girone di ritorno per Juventus e Parma. All'andata fu un gol di Chiellini a regalare i tre punti a Sarri. Il match dell'Allianz Stadium si giocherà domenica 19 gennaio alle ore 20.45. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) anche in 4K HDR

Per entrambe una vittoria nell'ultima partita di campionato. La Juventus è uscita con i tre punti dall'Olimpico nel successo contro la Roma. Vittoria anche per il Parma che ha superato per 2 a 0 il Lecce. All'andata al Tardini arrivò il primo successo di Sarri in campionato sulla panchina bianconera grazie ad un gol di Chiellini. La partita è in programma domenica alle ore 20.45, Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) anche in 4K HDR.

Sarri con il tridente HDR

Dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Roma, i bianconeri iniziano il girone di ritorno da primi in classifica. Sarri ha lasciato intuire che il tridente Higuain-Dybala-Ronaldo può essere quello che da qui a fine stagione giocherà la maggior parte delle partite. Dunque rispetto alla partita di Roma, Dybala prenderà il posto di Ramsey con i due ex Real Madrid a riempire le altre due caselle dell’attacco. Turnover possibile in difesa, dove però Cuadrado e Alex Sandro rimangono i favoriti

JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo

Parma, assenza Gervinho

Le cattive notizie per D'Aversa arrivano dall’attacco. I gialloblù dovranno fare a meno di Gervinho, dunque spazio a Kurtic in attacco, insieme a Kulusevski e uno tra Inglese e Cornelius, con il primo favorito. In mezzo al campo invece l’allenatore del Parma dovrebbe proporre il tridente formato da Hernani, Kucka e Scozzarella,

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kurtic