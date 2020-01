Fiorentina-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari

La Fiorentina ospita il Genoa al Franchi. I viola vogliono continuare sulla strada della vittoria, dopo i 3 punti conquistati contro il Napoli al San Paolo e la Spal in casa nelle ultime due giornate. Il Genoa di Nicola vuole lasciare l'ultimo posto in classifica. Il modo migliore per farlo è vincere. Ma non sarà facile. I rossoblù arrivano da due sconfitte consecutive contro Roma e Verona.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Fiorentina e Genoa, valida per la 21^giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sabato 25 gennaio alle ore 18.00 sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Luca Pellegrini. A bordocampo, invece, ci sarà Massimiliano Nebuloni.