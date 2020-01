Inter Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari

I nerazzurri sfidano a San Siro la squadra di Maran nel match che aprirà (fischio d'inizio ore 12.30) il programma domenicale della 21^ giornata di Serie A. Inter-Cagliari in diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)

Tre punti per continuare l’inseguimento alla Juventus prima in classica e avanti di quattro lunghezze: è questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte che contro il Cagliari cerca quel successo che manca da due giornate (due pareggi contro Atalanta e Lecce). I nerazzurri però dovranno fare i conti con il Cagliari di Ronaldo Maran, che dopo uno straordinario inizio di stagione sta vivendo il momento più difficile del suo campionato: la formazione sarda, infatti, ha collezionato solo un punto (pareggio contro il Brescia nel turno precedente) nelle ultime cinque giornate di campionato. Inter che arriva al match da seconda in classifica a quota 47 punti, il Cagliari invece occupa attualmente la sesta posizione con 30 punti.

Dove vedere Inter-Cagliari

La gara tra Inter e Cagliari, valida per la 21^ giornata di Serie A, si giocherà domenica 26 gennaio alle ore 12.30 allo stadio San Siro di Milano. La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky). È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.