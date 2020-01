1/16 ©Ansa

Da cinquant'anni i tifosi del Torino non incassavano una sconfitta simile, stop dalla portata monstre e mai così netto sul proprio campo. Clamoroso il 7-0 dell'Atalanta rifilato alla squadra di Mazzarri, risultato che non ammette appelli e che eguaglia il loro peggiore ko rimediato in Serie A: era il 26 febbraio 1950, quando i granata vennero battuti in trasferta con lo stesso passivo dal Milan. Serata da dimenticare per il Toro, protagonista di un durissimo stop (e dagli incroci curiosi) come accaduto ad altre squadre davanti ai propri tifosi e lontano da casa: ecco i peggiori ko registrati in campionato

Tris di Ilicic, Atalanta esagerata: 7-0 al Torino!