Le probabili formazioni di Bologna-Brescia

Mihajlovic ancora con Schouten a centrocampo, davanti è ballottaggio fino all'ultimo tra Sansone e Barrow. Secondo turno di squalifica per Balotelli: in tre per una maglia

Il Bologna per sognare l'Europa, il Brescia per staccarsi dal terzetto di coda. La 22^ giornata di Serie A riparte dal Dall'Ara, dove sabato alle 15 si affronteranno la squadra di Mihajlovic e quella di Corini. Perfetto equilibrio in casa per i rossoblù, con 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, 15 i gol fatti così come quelli subiti. Il Brescia, dall'altra parte, sa vincere solo fuori: 3 successi su 4 in questa Serie A sono arrivati lontano dal Rigamonti. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori.

Bologna, Barrow dalla panchina

Consueto 4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic, con Skorupski tra i pali e linea a 4 composta da Mbaye, Danilo, Bani e Denswil. Poli-Schouten la coppia in mediana, il rebus è sulla trequarti: oltre a Orsolini e Soriano, sarà ballottaggio fino all'ultimo tra Sansone e il nuovo acquisto Barrow, reduce dal gol a Ferrara.

Bologna (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Brescia, in tre per la maglia di Balotelli

Con Mario Balotelli che deve scontare la seconda giornata di squalifica, si aprono i casting per il partner di Torregrossa. Chi tra Donnarumma, Ayé e Skrabb? Per molti Donnarumma dovrebbe essere la prima scelta, ma contro il Milan Ayé non ha fatto male e potrebbe essere riproposto. Più difficile che la spunti l’ultimo arrivato. Piccoli dubbi tra centrocampo e trequarti, ma al momento Dessena e Romulo sono in pole per una maglia da titolare.

Brescia (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Torregrossa.