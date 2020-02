Le probabili formazioni di Cagliari-Parma

Rossoblù con Cacciatore e Pellegrini sulle fasce, chance da titolare per Ionita. D'Aversa deve fare i conti con l'infermeria: out Kulusevski, Sepe e Scozzarella

31 punti a testa, una sfida dal forte sapore di Europa tra due delle rivelazioni di questa Serie A. Un girone fa il brillante cammino del Cagliari partiva da Parma, ora contro i gialloblù la squadra di Maran cerca quella vittoria che manca ormai da nove giornate. I ragazzi di D'Aversa, reduci dalla convincente vittoria contro l'Udinese, sono invece chiamati a ritrovare punti lontano dal Tardini (gli ultimi al San Paolo, lo scorso 14 dicembre). Di seguito le probabili scelte dei due allenatori.

Cagliari, subito convocati Paloschi e Pereiro

Maran recupera Cacciatore, che insieme a Pellegrini, Klavan e Pisacane farà parte della linea difensiva davanti a Cragno. L'infortunio di Rog spariglia le carte a centrocampo: occasione per Ionita, è ballottaggio tra Cigarini e Oliva per una maglia da titolare, con il primo favorito. Confermata la coppia d'attacco Joao Pedro-Simeone, fanno parte dei convocati anche Paloschi e Pereiro. Per i nuovi acquisti, possibile innesto a gara in corso: l'ex di giornata ha scelto la maglia numero 9, l'uruguaiano vestirà la 20.

Cagliari (4-3-1-2) probabile formazione: Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.



Parma, out Kulusevski e non solo

Ricordate quando il Parma aveva la formazione obbligata causa troppi infortunati? Ecco, quel tempo è forse tornato visto che D’Aversa si ritrova con pochi uomini a disposizione. A Cagliari non ci saranno Kulusevski e Sepe: per il portiere è previsto un lungo stop così come per Inglese. Non recupera nemmeno Karamoh, si aggiungono alla lista anche Scozzarella e Grassi. In mediana quindi spazio a Hernani e Brugman. Tra i pali l’ultimo arrivato Radu dovrebbe esordire dal 1' mentre in attacco D'Aversa potrebbe giocarsi subito la carta Caprari.

Parma (4-3-3) probabile formazione: Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Caprari.