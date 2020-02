Fiorentina-Atalanta, dove vedere la partita in tv: gli orari

La gara tra Fiorentina e Atalanta apre il programma del sabato di Serie A: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La Fiorentina ha subito la prima sconfitta nel 2020 dopo quattro risultati utili consecutivi, l'Atalanta invece si è fermata in casa contro il Genoa nell'ultimo turno dopo lo 0-7 di Torino. Al Franchi in palio tre punti importanti nel primo anticipo del sabato, con i viola che cercano una vittoria per riscattarsi e i nerazzurri a caccia di un successo pesante in chiave Champions League. Fiorentina e Atalanta si ritrovano a meno di un mese di distanza dalla gara giocata in Coppa italia e vinta dalla squadra di Iachini per 2-1.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Fiorentina e Atalanta, valida per la 23^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sabato 8 febbraio ore 15.00 sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Dario Massara, con il commento tecnico di Nando Orsi. Gli interventi da bordocampo saranno curati invece da Massimiliano Nebuloni e Paolo Assogna.