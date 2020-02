Inter-Milan, dove vedere il derby in tv: gli orari

Tempo di derby a San Siro. Inter e Milan scenderanno in campo alle 20.45 di domenica sera per una partita che mette in palio punti, emozioni e tradizione. I nerazzurri di Antonio Conte hanno ripreso a vincere con il 2-0 sul campo dell'Udinese dello scorso turno, quando invece il Milan ha frenato pareggiando in casa contro il Verona. Squadre separate da 19 punti al fischi d'inizio (51 quelli dell'Inter, 32 quelli del Milan) ma nel 2020 la squadra di Stefano Pioli ha conquistato due punti in più di quella di Antonio Conte. Inter imbattuta nelle ultime otto stracittadine, per una striscia caratterizzata da tre vittorie consecutive dei nerazzurri. Grande attesa per il derby di Zlatan Ibrahimovic, il suo nono di sempre (già 5 in nerazzurro e 3 in rossonero). Il fuoriclasse svedese ha messo a segno 5 gol in 7 sfide contro l’Inter in Serie A, compresa la sua ultima doppietta in campionato risalente a maggio 2012.

Dove vedere il derby in tv

Il derby tra Inter e Milan, valido per la 23^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky domenica 9 febbraio alle 20.45 sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani. Gli interventi da bordocampo saranno curati invece da Alessandro Alciato, Peppe Di Stefano e Andrea Paventi.