Inter-Milan, su Sky ascolti al top per il derby

Ascolti al top per il derby Inter-Milan su Sky: il posticipo della 23^giornata di Serie A, in diretta esclusiva dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, è stato visto in media da 2 milioni 837 mila spettatori con il 10,8% di share e 4 milioni 252 mila spettatori unici.

Si tratta della seconda partita di Serie A più vista della stagione su Sky, dietro Inter-Juventus del 6 ottobre scorso (record di 3.242.759 spettatori medi e il 13,2% di share).

In evidenza anche gli ascolti degli studi prima e dopo il match, sempre su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con 1 milione 71 mila spettatori medi per il pre partita “Sky Calcio Show” e 1 milione 197 mila spettatori medi (6% di share) per il post gara nella prima parte dello studio di “Sky Calcio Club” (secondo miglior risultato stagionale per il programma condotto da Fabio Caressa).

Inoltre, su Sky Go il derby di Milano ha generato oltre 850 mila Legitimate Stream (stream avviati e visualizzati per almeno 300 millisecondi), con una media di ben 240 mila device collegati simultaneamente, in aggiunta ai dati televisivi, registrando il risultato più alto per un match di Serie A dall’inizio della rilevazione Auditel per le piattaforme digitali.

Sui social di Sky Sport, invece, si sono registrate 5,5 milioni di interazioni durante il match (Fonte Nielsen Social), mentre su skysport.it, con il live blog e la cronaca di avvicinamento al match, il racconto in tempo reale della partita e gli highlights post gara, il derby di Milano risulta il secondo contenuto più visitato dell’attuale stagione di Serie A con oltre 300 mila visite.

Da segnalare anche gli ascolti di Parma-Lazio, dalle 18 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, seguita da 1 milione 7 mila spettatori medi con il 5% di share e 2.491.423 spettatori unici.