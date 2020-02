1/21 ©Getty

Non è bastato uno Zlatan Ibrahimovic da applausi al Milan, battuto 4-2 in rimonta dall’Inter. Assist e gol per lo svedese nel primo tempo, prestazione che aveva illuso la squadra di Pioli ribaltata nella ripresa. Protagonista annunciato alla vigilia, Ibra entra di diritto nella storia del derby di Milano diventando il bomber più anziano di sempre nella sfida. Superato un monumento come Liedholm, ma chi sono gli altri marcatori over-31 del derby? Ecco la classifica costruita attraverso i dati Opta, una top 20 del gol senza età

Ibra: "Primo tempo perfetto, poi è crollato tutto"