1/21 ©Getty

Un girone più tardi c'è sempre la sua firma: non può essere un caso per il bomber da 21 reti stagionali, 17 delle quali realizzate in campionato senza risparmiare il Milan. A segno all'andata e pure al ritorno, Romelu Lukaku non ha mancato l’appuntamento col gol nella sfida più sentita dai tifosi nerazzurri. Primi derby memorabili per il centravanti belga in ottima compagnia nella storia recente dell'Inter: considerando l’era dei tre punti a vittoria, infatti, Lukaku e altri 5 giocatori stranieri avevano trovato il gol nei loro primi due match contro i rossoneri in Serie A. Eccoli nell'elenco stabilito dai dati Opta

Lukaku punge Ibra: "C'è un nuovo re in città"