Calendario Serie A, le partite e gli orari della 24^ giornata

Nello scorso weekend è caduta la Juventus, raggiunta dall'Inter e avvicinata dalla Lazio che ora è a -1. La 24^ giornata di Serie A darà altre risposte importanti, sia in chiave scudetto che in chiave Europa e salvezza. I bianconeri di Sarri proveranno a ripartire all'Allianz Stadium contro il Brescia domenica pomeriggio in attesa del posticipo tra Lazio-Inter, big match di questo turno di campionato. Si parte sabato alle 15 con Lecce-Spal, si chiude con il Monday night tra Milan e Torino.

Il programma della 24^ giornata

Lecce-Spal, sabato 15 febbraio ore 15:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

La telecronaca è affidata a Dario Massara, con il commento tecnico di Renato Zaccarelli. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Francesco Modugno.

Bologna-Genoa, sabato 15 febbraio ore 18:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

La telecronaca è affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Emanuele Baiocchini.

Atalanta-Roma, sabato 15 febbraio ore 20:45.

La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Udinese-Hellas Verona, domenica 16 febbraio ore 12:30.

La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Juventus-Brescia, domenica 16 febbraio ore 15:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252.

La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Giovanni Guardalà e Massimiliano Nebuloni.

Sampdoria-Fiorentina, domenica 16 febbraio ore 15:00 su Sky Sport 253 e Sky Sport 484.

La telecronaca è affidata a Geri De Rosa, con il commento tecnico di Luca Pellegrini. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Vanessa Leonardi.

Sassuolo-Parma, domenica 16 febbraio ore 15:00.

La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Cagliari-Napoli, domenica 16 febbraio ore 18:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

La telecronaca è affidata ad Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Veronica Baldaccini e Massimo Ugolini.

Lazio-Inter, domenica 16 febbraio ore 20:45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Matteo Petrucci, Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

Milan-Torino, lunedì 17 febbraio ore 20:45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Alessandro Alciato, Peppe Di Stefano e Paolo Aghemo.