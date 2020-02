Il bosniaco, uscito durante la gara contro il Brescia, ha sofferto di un lieve affaticamento muscolare all'adduttore destro. Salterà sicuramente la gara di campionato contro la Spal, ma l'esclusione di lesioni fa trasparire ottimismo per il pieno recupero in vista degli ottavi di Champions contro il Lione

Sospiro di sollievo per la Juventus dopo gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto in mattinata Miralem Pjanic. E' stato infatti evidenziato per il centrocampista bosniaco, uscito infortunato dalla gara di campionato contro il Brescia, un lieve affaticamento all'adduttore destro. Sono state escluse così lesioni muscolari e i tempi di recupero saranno di circa una settimana. Il bianconero salterà quindi il prossimo impegno di campionato contro la Spal, ma lo staff medico è ottimista riguardo al pieno recupero di Pjanic per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione di mercoledì 26 febbraio.