Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 25^giornata

Fermati per un turno 11 calciatori, tra cui Bonucci e Nandez. Sarà costretto ad assistere alla prossima gara dalla tribuna anche Roberto D'Aversa, squalificato per somma di ammonizioni

Sono arrivate le sanzione del giudice sportivo Gerardo Mastandrea che ha squalificato 11 giocatori, tutti per una giornata, e un allenatore, giunto alla quinta ammonizione in stagione. Lo ha reso noto la Lega Calcio tramite un comunicato che spiega come cinque calciatori abbiamo rimediato un turno di squalifica per essere stati espulsi nelle ultime gare di campionato: si tratta di Florian Ayè (Brescia), Milan Badelj (Fiorentina), Stefano Denswil (Bologna), Nicola Murru (Sampdoria) e Jerdy Schouten (Bologna). I restanti sei si dovranno fermare invece per aver raggiunto il limite massimo di ammonizioni consecutive e sono Leonardo Bonucci (Juventus), Nahitan Nandez (Cagliari), Miguel Veloso (Verona), Gaston Ramirez (Sampdoria), Luiz Felipe (Lazio) e Stefano Sturaro (Genoa).

Parma, squalificato D'Aversa

Dovrà assistere alla prossima gara dalla tribuna anche Roberto D'Aversa, allenatore del Parma che, nella gara vinta contro il Sassuolo, ha rimediato il quinto cartellino giallo in stagione e non potrà quindi essere in panchina durante la sfida contro il Torino. Curioso come l'unico precedente di allenatore squalificato per somma di ammonizioni fin qui in stagione sia quello di Walter Mazzarri, ex allenatore proprio dei granata.