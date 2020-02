19/26

DAVID SILVA (Manchester City) | età 34 anni, valutazione di mercato 15 milioni



Più gli anni passano, più il valore di mercato si abbassa. Ma non la qualità del giocatore. Uomo di sicuro affidamento per Guardiola in ogni reparto. Lo spagnolo è in scadenza a giugno 2020: ha già dichiarato che non rinnoverà il contratto e il suo futuro sarà lontano dalla Premier.